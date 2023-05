Trotz bezahltem Aufpreis: Rollstuhlfahrer erhält keine Hilfe und muss aus Ryanair-Flugzeug kriechen

Denn als das Flugzeug ausgerollt war und die Passagierinnen und Passagiere den Jet verließen, wurde ihm mitgeteilt, er müsse sich eine Stunde gedulden, bis jemand zur Verfügung stehe. Die Crew habe ihm mitgeteilt, er müsse andernfalls halt aus dem Flugzeug robben – was Ryanair bestreitet.



Da Keogh aber Schmerzen hatte und dringend aufs WC musste, wollte er nicht warten und kroch in der Folge die steile Treppe hinunter. Sein Bruder, der mitreiste, bot ihm zwar an, ihn zu tragen, doch Keogh lehnte das ab: «Es waren steile, gewellte Stufen, und wenn er gestürzt wäre, hätten wir uns beide verletzt», schreibt er. So bewältigte er den Abstieg mühevoll selbst.