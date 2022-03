Tödliche Hirnerkrankung : Rollt eine neue Rinderwahn-Welle an?

Vor 20 Jahren hielt die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit Europa in Atem. Bald könnte es wieder so sein: Forscher haben eine neue Form der Erkrankung nachgewiesen.

Rund 20 Jahre nach dem Auftreten erster Fälle der Creutzfeldt-Jakob-Variante vCJK haben Mediziner eine neue Form nachgewiesen. Der Fall könne den Beginn einer neuen Erkrankungswelle bedeuten, berichten Mediziner des University College London im «New England Journal of Medicine» .

«Es ist davon auszugehen, dass weitere Fälle zu erwarten sind», sagte Inga Zerr von der Forschungsgruppe Prionen an der Universität Göttingen . «Die Fallzahlen können jedoch nicht zuverlässig abgeschätzt werden, da zu viele unbekannte Faktoren in die Berechnung einfließen.»

Große Panik

Mitte der 1990er-Jahre tauchten die ersten Fälle von vCJK in Großbritannien auf. Die Erkrankungen gingen hauptsächlich auf den Verzehr von infektiösem Rindfleisch zurück: Damals waren vor allem in Großbritannien etliche Rinder an der Krankheit Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) erkrankt. BSE-verseuchtes Fleisch kann beim Menschen vCJK auslösen.