Formel 1 : Romain Grosjean fährt weiter für Lotus

Der Franzose Romain Grosjean sitzt auch in der kommenden Saison für den englisch-luxemburgischen Rennstall Lotus im Cockpit.

Für Grosjean ist es das zweite Jahr bei Lotus. Der geborene Schweizer hatte seine erste komplette Saison in der Formel 1 auf Rang 8 beendet. Sein Teamkollege Räikkönen wurde Gesamtdritter.

Durch spektakuläre Unfälle aufgefallen

In der abgelaufenen Saison wurde er einmal Zweiter und zweimal Dritter und belegte in der WM-Gesamtwertung Rang acht.

Allerdings fiel Grosjean auch immer wieder durch unbedachte Aktionen auf und verursachte einige Unfälle, wie bei den spektakulären Crash beim Großen Preis von Belgien in Spa . Deshalb wurde er auch für das Rennen in Monza gesperrt.

Am Sonntag hatte er in Bangkok das Race of Champions gewonnen, den traditionellen Abschluss der Motorsport-Saison, unter anderen gegen den dreimaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Rekordchampion Michael Schumacher.