Solidarische Herausforderung: Romain hat seine Reise auf dem SUP gemeistert

«Das war ein außergewöhnlicher Tag!» Romain Lescanne, der am Sonntag von L'essentiel kontaktiert wurde, erholt sich langsam von seiner Reise, die er am Samstag auf der Mosel zwischen Frankreich und Luxemburg vollbracht hat. Der junge Lothringer wollte die Strecke zwischen Novéant-sur-Moselle und Schengen auf einem Stand-Up-Paddle stehend zurücklegen, d. h. 75 Kilometer nur mit der Kraft seiner Arme. Die Herausforderung ist gemeistert! Er fuhr um 7.20 Uhr in Frankreich los und kam um 19.20 Uhr nachts an der luxemburgischen Grenze an.

Das einzige, was er bedauerte, war, dass er wegen einer Absperrung nicht auf Höhe des Europaplatzes in Schengen unter den Flaggen ankommen konnte. Aber Romain konnte dank seiner Herausforderung 5400 Euro für den französischsprachigen Glykogenose-Verband sammeln, eine Krankheit, an der auch sein Patenkind Charly leidet, der keinen Moment des Tages verpasst hat. «Noch in 20 Jahren werde ich mich vor allem an das menschliche Abenteuer erinnern», analysierte Romain Lescanne am Sonntagnachmittag.