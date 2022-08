Luxemburg : Romain Weis aus Bauschleiden wird vermisst

Der 53-jährige Romain Weis gilt seit dem Montagmorgen als vermisst. Das hat die großherzogliche Polizei am Montagabend bekannt gegeben. Demnach wurde der Mann das letzte mal in Oberpallen, nahe bei Beckerich, gesehen worden. Seitdem sei der aus Bauscheiden stammende Mann unauffindbar. In diesem Zusammenhang, bittet die Polizei nun um Zeugenhinweise. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens soll der 53-Jährige eine Jeans, ein schwarzes, gemustertes T-Shirt und möglicherweise eine Mütze getragen haben. Der Mann ist etwa 1,80 m groß, hat kurze, graue Haare und «einen korpulenten Körperbau», heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.