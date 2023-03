Romain will mit dem SUP für den guten Zweck die Mosel erobern

Vergangenen Sommer hat sich Romain Lescanne in den Kopf gesetzt, von Novéant-sur-Moselle, südlich von Metz in Frankreich, nach Schengen in Luxemburg zu reisen. Das Schwierige dabei: Er möchte den Weg lediglich im Stehen auf einem Stand-Up-Paddle (SUP) über die Mosel bezwingen. Dass es sich dabei um eine verrückte Idee handelt, gibt der Vater aus Frankreich selbst zu. Er ist zwar ein erfahrener Sportler, vor allem im Triathlon, aber das Paddeln ist eine ganz andere Herausforderung.