Putin-Sympathisant : Roman Abramowitsch gibt den FC Chelsea ab

Der Krieg in der Ukraine hat Folgen bis in die Premier League: Der russische Milliardär Roman Abramowitsch ist ab sofort nicht mehr in der Verantwortung des FC Chelsea.

Es ist ein Hammer, der die Fußball-Welt am Samstagabend erreicht: Roman Abramowitsch, Besitzer des FC Chelsea, gibt die Führung des Clubs aus der englischen Premier League ab. Ab sofort leiten die Treuhänder der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung die Geschicke der Blues.Er habe seine Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen, schreibt der Russe in einem vom Club veröffentlichten Statement. «Ich bleibe diesen Werten verpflichtet. Aus diesem Grund übertrage ich heute den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea.»

Schluss nach fast 20 Jahren

Der Öl-Milliardär erklärt: «Ich glaube, dass sie derzeit am besten in der Lage sind, die Interessen des Vereins, der Spieler, der Mitarbeiter und der Fans zu wahren.» Abramowitsch hatte die Blues 2003 für rund 170 Millionen übernommen. Heute wird der Wert des Clubs auf 1,9 Milliarden Euro taxiert. Der 55-Jährige bleibt Besitzer des Clubs.

Abramowitsch ist einer von zahlreichen Oligarchen und Firmen, denen aufgrund zur Nähe zu Russlands Machthaber Wladimir Putin Sanktionen aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine drohen. Im britischen Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer – inklusive Chelsea – zu beschlagnahmen. Mit der Übergabe des Clubs an eine Stiftung umgeht Abramowitsch (zumindest vorerst) einen Zwangsverkauf.

Abramowitsch-Tochter gegen Putin

Sofia Abramowitsch, die Tochter von Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch, stellte derweil am Samstag ihre Haltung zum Krieg in der Ukraine klar: Auf Instagram teilte sie in einer Instagram-Story, was sie vom russischen Krieg in der Ukraine hält. Die 27-Jährige zeigte den Schriftzug «Russland will einen Krieg mit der Ukraine» und strich dabei das Wort «Russland» rot durch und ersetzte es mit «Putin».

Sie kommentierte: «Die größte und erfolgreichste Lüge der Kreml-Propaganda ist, dass die meisten Russen hinter Putin stehen.» Sofia ist eines von insgesamt sieben Kindern Abramowitschs.