Luxemburg: Romans Riesenpilz ist ein wahres Schwergewicht

Der Pilz, auf den L'essentiel-Leser Roman am Wochenende bei seinem Spaziergang in Niederanven gestoßen ist, macht einiges her. Ganze 2,5 Kilo bringt der massive Steinpilz auf die Waage. «Ich habe noch nie einen derartig großen Pilz gesehen», so der 31-Jährige. «Eine Freundin hat mir geraten, in dieser Ecke zu suchen, aber ich hatte mehr Glück als sie». Den Pilz habe er nicht gegessen, sagt Roman, «mein Ding ist eher die Suche» – die habe am Samstag ganze fünf Stunden, gedauert, bevor er das Prachtstück fand. Andere Exemplare habe er aber probiert und auch seinen Freunden davon abgegeben.