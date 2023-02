Musik aus Luxemburg: «Rome» bringt musikalische Unterstützung in die Ukraine

Die Band um Jérôme Reuter trat in der vergangenen Woche zweimal in der Ukraine auf.

«Der Rahmen dieses Konzerts war zwangsläufig ein wenig ungewöhnlich», berichtet der luxemburgische Musiker Jérôme Reuter. Seine Band «Rome» ist gerade von zwei Konzerten in der Ukraine zurückgekehrt. Er habe das Gefühl, «ein bisschen Unterstützung gebracht zu haben», sagt Jérôme, wenn auch die Menschen den Krieg nicht vergessen könnten. «Einige Konzertbesucher haben uns erzählt, dass ihr Freund oder Bruder gerne gekommen wäre, aber nicht konnte, weil er an der Front war.»

Bereits in den vergangenen acht Jahren ist die Band regelmäßig in der Ukraine aufgetreten. Eine Reihe von Konzerten, die wegen der Covid-19-Pandemie verschoben wurden, hatten sogar in der Woche vor Beginn des Krieges stattgefunden. Um Juli 2022 ging es dann nach Lviv im Westen des Landes, wo mehr Sicherheit gewährleistet war.