Luxemburgerin bei GNTM : «Romina war von Anfang an Wackelkandidatin»

Große Enttäuschung für die 16-jährige Kandidatin aus Bettendorf: Nach Runde zwei der Castingshow «Germany's Next Topmodel» ist für Romina Schluss.

Nach Thailand durfte Romina aus Bettendorf noch mitreisen, dann war Schluss. In der TV-Austrahlung der Castingshow «Germany's Next Topmodel» am Donnerstagabend konnte die 16-jährige Luxemburgerin die Jury rund um Ex-Model Heidi Klum nicht mehr überzeugen.