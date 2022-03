US-Wahlen : Romney eröffnet Wahlkampf gegen Obama

Nach fünf weiteren Vorwahlsiegen stellt der US-Republikaner Mitt Romney seinen Wahlkampf auf Amtsinhaber Barack Obama um. Er versprach den beginn eines besseren Amerika.

Der US-Republikaner Mitt Romney hat laut US-Fernsehsendern die innerparteiliche Abstimmungen über die republikanische Spitzenkandidatur in den Bundesstaaten Rhode Island, Connecticut, Delaware, New York und Pennsylvania gewonnen. In seiner Rede in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire erklärte er sich offiziell zum Herausforderer des Demokraten Obama bei der Wahl am 6. November. «Ein besseres Amerika beginnt heute Nacht», versprach er.