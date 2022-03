Klage wegen Steuerbetrugs : Ronaldo äußert sich zu den Vorwürfen

Der Real-Star soll dem spanischen Fiskus 14,7 Millionen Euro vorenthalten haben. Jetzt nimmt Cristiano Ronaldo Stellung.

Ihm droht eine längere Haftstrafe: Cristiano Ronaldo beim Training der portugiesischen Nationalmannschaft in der Nähe von Lissabon. (13. Juni 2017)

Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat den Vorwurf der Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Das Lissaboner Unternehmen Gestifute seines Managers Jorge Mendes teilte am Dienstagabend mit, es habe keine Unterschlagung gegeben.

Es sei klar, dass der Spieler nicht versucht habe, Steuerzahlungen zu umgehen, hieß es weiter. Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag beim Gericht in Madrid eine Anzeige gegen den Torjäger erstattet. Er wurde darin der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,76 Millionen Euro beschuldigt.