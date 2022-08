Transfer-Fenster : Ronaldo, Akanji und Barça – das sind die heißesten Gerüchte zum Deadline Day 

Gibt es noch einen Mega-Transfer?

Am Dienstag wurde der Transfer von Antony zu Manchester United bestätigt. Rund 100 Millionen Euro kostet der Ajax-Brasilianer. Er soll der ManUnited-Offensive neues Leben einhauchen. Es wird aber wohl nicht der einzige Millionen-Transfer bleiben. Chelsea holt nach den Abgängen von Rüdiger und Christensen mit Wesley Fofana wohl einen jungen Franzosen für die Innenverteidigung. Durch mehrere Bonus-Zahlungen könnte der 21-Jährige wohl in Kürze zum teuersten Verteidiger der Geschichte mutieren. Bislang hat Harry Maguire diesen Rekord inne – mit 88 Millionen Euro.

Was macht Ronaldo?

Es ist eigentlich die Frage des ganzen Sommers. Was macht CR7? Der mehrfache Weltfußballer möchte Manchester United verlassen. Kaum eine Mannschaft wurde nicht in Verbindung mit dem 37-Jährigen gebracht. Napoli, Sporting Lissabon, Dortmund, Bayern, Atlético Madrid, Chelsea, Real Madrid, Barcelona und die AS Roma, konkret wurde es aber bislang noch nirgends. Zuletzt gab es eine indirekte Absage von Sporting. Der dortige Trainer soll mit einem Rücktritt gedroht haben, wenn der Club den portugiesischen Rekordnationalspieler (189 Partien) zurückholt. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Tauschgeschäft mit dem Nigerianer Victor Osimhen. Die Zukunft von Ronaldo bleibt also bis zum Transferschluss um 23.59 Uhr offen.