Kreativer Superstar: Ronaldo bezahlte einst einen halben Porsche für Handynummer von TV-Star

Seit 2016 ist der 38-jährige Fußball-Star mit Georgina Rodríguez liiert . Just als die Gerüchte eines womöglichen Liebes-Aus die Runde machen, kommen pikante Details über Ronaldos Treiben vor der gemeinsamen Zeit mit Georgina ans Licht. Rod Thornley, Ronaldos Masseur zum Ende seines Engagements bei Manchester United zwischen 2003 und 2009, verriet im Podcast «Under the Cosh», wie er dem Superstar zu Handynummern von Frauen verholfen hatte.

Weitere Nummer für halben Porsche

Wenig später, als während einer Massage erneut die Gesangsshow im TV gelaufen war, hätte sich Ronaldo erneut nach einer Frau erkundigt – nach der US-amerikanischen Sängerin und Tänzerin Kimberly Wyatt. Erneut hätte Ronaldo von seinem Masseur den Kontakt gewollt. Thornley: «Ich fragte dann, was ich davon habe.» Die Antwort: Thornley würde Ronaldos Porsche Carrera Cabrio nach dessen Abgang zu Real Madrid zum halben Preis abkaufen können.

«Am Ende der Saison fragte ich ihn, ob der Deal noch stehen würde», so Thornley. Er habe ihm rund 30.000 Euro für das Auto, das rund 60.000 Euro wert war, geboten, so der Masseur. Der geschäftige Brite weiter: «Am nächsten Tag habe ich ihn um 50.000 Euro weiterverkauft.» Ob zwischen Ronaldo und Wyatt auch was passierte, ist unbekannt.