Posting an Fans: Ronaldo deutet Verbleib bei Manchester United an

Ronaldo deutet Verbleib bei Manchester United an

Spekulationen, Cristiano Ronaldo könnte Manchester United bereits zum Sommer verlassen, klingen bei seinem emotionalen Posting eher unwahrscheinlich.

Nach dem letzten Premier-League-Heimspiel der Saison mit Manchester United hat sich Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in sozialen Medien bei den Anhängern des Clubs bedankt. «Einmal mehr großartige Unterstützung von der Tribüne», schrieb Ronaldo nach dem 3:0 gegen den FC Brentford am Montag bei Instagram. Der Portugiese, der im Old Trafford den Treffer zum 2:0 per Strafstoß beigesteuert hatte, dankte den «unglaublichen Fans, die mit uns eine schwierige Saison ertragen und uns nie im Stich gelassen haben».