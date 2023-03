Auto hat 1600 PS: Ronaldo fährt mit 10-Millionen-Bugatti durch Madrid – Fans rasten aus

Portugals Nationalteam legte einen Traumstart in die EM-Qualifikation hin, bezwang die beiden Fußball-Zwerge Liechtenstein und Luxemburg klar. Nach dem 6:0-Kantersieg gegen Luxemburg schaute der mittlerweile 38-jährige Cristiano Ronaldo in dieser Woche noch in seiner ehemaligen Heimat Madrid vorbei und löste einen echten Fan-Ansturm aus.