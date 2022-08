Für Aussicht : Ronaldo kauft Golfplatz und reißt ihn ab

Superstar Cristiano Ronaldo schafft sich derzeit an der portugiesischen Riviera seine Traumvilla. Um mit seiner Gattin Georgina Rodriguez und seinen fünf Kindern den optimalen Ausblick genießen zu können soll nun ein Golfplatz weichen. Der Portugiese plant offenbar den benachbarten Golfplatz zu kaufen und in weiterer Folge abzureißen.

Offenbar bot er dem Besitzer an, das Klubhaus und das dazugehörige Gelände zu verlegen. Ronaldo will über das Nachbargrundstück eine Zufahrt zu seiner Villa schaffen. Das berichtet die englische «Sun». Auf seinem Grundstück will CR7 Gerüchten zufolge eine Garage mit einem Liftsystem planen. Per Knopfdruck kann der Superstar dann einen seiner 30 Sportwagen auswählen.