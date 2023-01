Jetzt bei Al-Nasr: Ronaldo liebäugelte mit Real-Rückkehr

Mit diesem Deal wird Ronaldo zum bestbezahlten Fußballer in der Geschichte: Pro Jahr wird er rund 200 Millionen Euro verdienen. Der Rekord-Jahreslohn soll aber auch an Werbedeals für Saudi-Arabien geknüpft sein.

Sein neuer Club befindet sich in der Saudi-Hauptstadt Riad und ist aktuell Tabellenzweiter: Al-Nassr FC.

IMAGO/Russian Look

Cristiano Ronaldo spielt fortan in der Wüste. Der 37-jährige Portugiese unterschrieb einen Zweieinhalb-Jahres-Vertrag beim aktuell Tabellenzweiten der Saudi Professional League Al-Nassr FC.

Bei den Saudis hat er einen hoch dotierten Vertrag unterschrieben. Der Superstar wird rund 200 Millionen Euro verdienen – pro Jahr. Damit ist er der bestbezahlte Spieler in der Fußballgeschichte! Diese Summe soll allerdings auch an Werbedeals und Auftritte als Tourismusbotschafter für Saudi-Arabien geknüpft sein.

Fast-Wechsel in die USA

Gemäß mehreren Transfer-Insidern und auch laut Medienberichten soll Al-Nassr aber nicht die erste Wahl des Superstars gewesen sein. So soll Ronaldo bis zuletzt auf eine Rückkehr zu Real Madrid gehofft haben. Bei den Madrilenen, seinem Ex-Arbeitgeber, hielt sich der Portugiese zuletzt fit. Die Real-Bosse wollten ihn jedoch nicht. So sei Ronaldo zu teuer gewesen und auch zu alt.

Hättest du Ronaldo lieber in der MLS gesehen?

Neben Al-Nassr hätte Ronaldo aber auch in die MLS wechseln können. Laut Medienberichten soll MLS-Club Sporting Kansas City mit ihm in der kommenden Spielzeit groß angreifen. Laut ESPN legte Kansas dem Superstar ein derart attraktives Angebot vor, dass es zwischen dem Verein und Ronaldos Umfeld mehrere Gespräche gab und ein Transfer «nah» gewesen sein soll. Der Portugiese sollte eine Ausnahmestellung in der Region einnehmen, wie es auch bei NFL-Quarterback Patrick Mahomes der Fall ist.