Auftakt zu den WM-Playoffs : Ronaldo, Mané oder Salah – diese Stars könnten die WM 2022 verpassen

Cristiano Ronaldo könnte mit Portugal die WM in Katar verpassen. Doch er ist nicht der einzige Top-Fußballer der um die Teilnahme bangen muss.

1 / 7 Werden Cristiano Ronaldo und Portugal nicht an der WM in Katar dabei sein? imago images/Xinhua Oder trifft es am Ende gar Europameister Italien? imago images/PA Images Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini: «Wir wollen Weltmeister werden.» imago images/Inpho Photography

Viel wurde bereits darüber geschrieben, die Situation bleibt die gleiche: Entweder Italien oder Portugal werden nicht an der Weltmeisterschaft vertreten sein. Dies, weil die beiden Fußball-Großmächte beide in den Playoff-Pfad C gelost worden sind – und im Falle eines Weiterkommens aufeinandertreffen würden.

Nun müssen sie sich das große Endspiel erst einmal verdienen. Am Donnerstag trifft Italien zunächst in einem Heimspiel auf Nordmazedonien, Portugal bekommt es vor den eigenen Fans mit der Türkei zu tun. Eine mögliche Direktbegegnung würde am kommenden Dienstag, dem 29. März stattfinden.

So oder so: Cristiano Ronaldo und sein portugiesisches Starensemble – oder aber der amtierende Europameister Italien wird die WM-Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) verpassen.

Italien will «Weltmeister werden»

Diesen Nervenkitzel wollte sich Italien eigentlich ersparen. Nun aber müssen die Azzurri in zwei K.o.-Partien ihr Ticket für die WM in Katar erkämpfen. Trainer Mancini gibt sich vor dem ersten Duell dieser Woche optimistisch. An das Scheitern will Roberto Mancini gar nicht erst denken: «Ich habe nur Szenario A im Kopf».

Variante A, das ist ein Sieg im ersten K.o.-Duell am Donnerstag daheim in Palermo gegen Außenseiter Nordmazedonien – und der Gewinn des Titels. «Wir wollen Weltmeister werden», sagte der 57-Jährige zum Wochenbeginn, nachdem er sein Team in der Toskana versammelt hatte. «Wir wollen zur WM fahren, um sie zu gewinnen. Ich bin zuversichtlich. Ich weiß, dass ich gute Spieler habe, Profis, die aus dem Nichts den EM-Erfolg geschafft haben.»

In Sizilien geht es um nicht weniger als die Zukunft von Italiens Fußball, so sehen das die Experten im Mittelmeerland. Nachdem vor gut acht Monaten der EM-Triumph in London eine ganze Sportnation in Ekstase versetzt hatte und Italien plötzlich mit schönem Spiel und mutigem Auftreten verzückte, droht nun der ganz tiefe Fall.

Ukraine im Juni – Polen mit Freilos

In Pfad A spielt Schottland gegen die Ukraine und Wales gegen Österreich. In Pfad B bekommt es Russland zunächst mit Polen und Robert Lewandowski zu tun. Schweden mit Zlatan Ibrahimovic empfängt Tschechien. So sah es zumindest die Auslosung vor. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat aber einiges verändert: Der ukrainische Verband hat erfolgreich eine Verschiebung der Partie in Schottland auf Juni beantragt. Das Finale in Pfad A gegen den Sieger der donnerstäglichen Partie zwischen Wales und Österreich findet dann im Anschluss statt.

Weil Polens Gegner Russland wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine von der Fifa und Uefa von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen wurde, erhält Lewandowskis Polen ein Freilos und spielt gegen den Sieger aus der Partie Schweden gegen Tschechien.

Salah oder Mané?

Auch in der Qualifikation des afrikanischen Verbandes CAF steht noch eine letzte Runde an – und auch da kommt es zum Showdown zweier Schwergewichte: Ägypten gegen Senegal. Es ist die Neuauflage des Afrika-Cup-Finals, den Senegal im Februar erst nach Penaltyschießen für sich entscheiden konnte. Das Hinspiel findet am Freitag in Kairo und das Rückspiel am Dienstag in Dakar statt. Die Bedeutung: Einer der beiden überragenden Liverpool-Superstars Sadio Mané (Senegal) oder Mohamed Salah (Ägypten) wird nicht an der WM teilnehmen können.

In Südamerika kämpfen derweil die Kolumbianer um eine letzte Chance, sich als Fünfter noch in die interkontinentalen Playoffs (stand jetzt wohl gegen Australien) zu retten. Dieser fünfte Platz einer extrem spannenden Qualifikation ist momentan von Peru besetzt. Zwei Spieltage vor Schluss sind erst Brasilien (1.) und Argentinien (2.) sicher für Katar qualifiziert. Auch Ecuador (3.) und Uruguay (4.) sind noch nicht sicher durch.