Manchester United: Ronaldo rastet auf Insta komplett aus und wehrt sich gegen Gerüchte

Der 37-Jährige will die Briten verlassen, weil der Verein in dieser Saison nicht in der Champions League vertreten ist.

In einem Kommentar unter einem Post des Users cr7.o_lendario schrieb Ronaldo: «Es ist unmöglich, dass ein Tag vergeht, an dem man nicht über mich redet.»

Cristiano Ronaldo ist stinksauer – wieder einmal. Der 37-jährige Portugiese wütet auf Instagram und schimpft über die englischen Medien. In einem Kommentar unter einem Post des Users cr7.o_lendario schrieb Ronaldo: «Es ist unmöglich, dass ein Tag vergeht, an dem man nicht über mich redet. Sonst verdient die Presse ja kein Geld.» Sie wisse, dass sie die Aufmerksamkeit der Menschen nur mit Lügen bekommen könne.

«Macht nur weiter so, dann schafft ihr es vielleicht, irgendwann mit einer Nachricht richtig zu liegen», so der Superstar. Dann legt er weiter mit den Worten nach: «Ich habe ein Notebook und in den letzten Monaten waren von den 100 Nachrichten über mich nur fünf richtig. In ein paar Wochen werden sie die Wahrheit erfahren, wenn ich ein Interview gebe. Die Medien verbreiten Lügen.»

Erik ten Hag soll offen für Verkauf sein

Um den ManUnited-Superstar wird es in diesen Wochen also nicht ruhig. Der 37-Jährige will die Briten verlassen, weil der Verein in dieser Saison nicht in der Champions League vertreten ist. Zuletzt stand er zwar bei United in der Startelf, doch wie das ganze Team überzeugte auch der Portugiese bei der 0:4-Pleite gegen Brentford nicht. Anfangs der Woche meinte Sky gar, dass er vor dem Rauswurf stehe, weil die Verantwortlichen mit seinen Leistungen nicht zufrieden seien. Diese Meldung dementierte der Sender jedoch später.