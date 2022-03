Holland-Portugal : Ronaldo schickt die Oranjes nach Hause

Mit einer Weltklasse-Show hat Cristiano Ronaldo die Holland bereits nach der EM-Vorrunde auf die Heimreise geschickt und Portugal ins Viertelfinale geführt.

Der Superstar von Real Madrid krönte seine überragende Vorstellung beim 2:1 (1:1) gegen die Niederlande mit einem Doppelpack in der 28. und 74. Minute und besiegelte damit im Alleingang das peinliche Aus des punktlosen Vize-Weltmeisters. Die frühe Führung der Niederländer durch Rafael van der Vaart (11.) vor 37 445 Fans in Charkow war für das beschworene Oranje-Wunder zu wenig.

Starker Auftakt der Holländer

Ronaldo ist wieder da

Vor allem Ronaldo bewies nach zwei dürftigen Auftritten seine Extraklasse. In der 16. Minute traf der Exzentriker nur den Außenpfosten, in der 23. Minute scheiterte er mit einem Kopfball an Holland-Keeper Maarten Stekelenburg, in der 28. Minute schob Ronaldo nach toller Vorarbeit von João Pereira eiskalt zum Ausgleich ein. Den hätte zuvor auch schon Helder Postiga besorgen können, doch der nach einem Fehlpass von Gregory van der Wiel frei durchlaufende Angreifer schoss am Tor vorbei.