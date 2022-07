Endstation Man United? : Ronaldo will weg, aber keiner will Ronaldo

Cristiano Ronaldo will Manchester United angeblich verlassen. Sein Agent soll Abnehmer suchen. Doch es mangelt offenbar an Interessenten. Dass die Gerüchte trotzdem nicht abreißen, lässt seinen neuen Trainer kalt.

Erik ten Hag hat keine Zweifel daran, dass Cristiano Ronaldo auch in der kommenden Saison für Manchester United spielt. Zumindest gibt sich der neue Trainer des Fußball-Rekordmeisters in der Öffentlichkeit betont gelassen, wenn es um CR7 und die nicht endenden Spekulationen um dessen Zukunft geht. «Wir alle wissen, dass Ronaldo ein absoluter Profi ist und fit sein wird», sagte ten Hag dem Online-Magazin «The Athletic». «Er trainiert.»

Ten Hag befindet sich mit Man United auf Sommertour durch Südostasien und Australien. Ronaldo ist – offiziell wegen Familienangelegenheiten – nicht dabei. Trotzdem bestimmt er die Schlagzeilen rund um die Saisonvorbereitung. Denn angeblich ließ der Europameister von 2016, der sich in Portugal aufhalten soll, die Man-United-Verantwortlichen wissen, dass er den Verein nur ein Jahr nach seiner Rückkehr ins Old Trafford schon wieder verlassen will.