Polizei ermittelt : Ronaldo zerstört Handy von autistischem Fan – nun geht die Mutter auf ihn los

Am Samstag verlor Manchester United 0:1 gegen Everton. Nach der Pleite war Cristiano Ronaldo restlos bedient, er zertrümmerte ein Handy eines Fans. Nun gibt Mutter des Anhängers ein Interview und attackiert den Superstar.

Manchester United verliert gegen den akut abstiegsgefährdeten FC Everton 0:1. Cristiano Ronaldo und Co. gehen einmal mehr leer aus. Die Champions-League-Ränge drohen, in weite Ferne zu rücken. Die Wut, sie ist beim 37-Jährigen danach riesig. Der portugiesische Superstar war stinksauer.

So wurde er von den Kameras gefilmt, wie er seine Stutzen runterzog, sein geschundenes, blutiges Schienbein präsentierte. Hinkend schleppte er sich in Richtung Spielertunnel, sein Frust stand ihm ins Gesicht geschrieben. Dann fingen Handy-Videos ein , wie Ronaldo seinen Arm ruckartig nach unten bewegte – direkt im Anschluss war ein Scheppern zu hören.

Mutter erhebt schwere Vorwürfe

Was war passiert? Er schlug einem Anhänger das Handy aus der Hand. Später entschuldigte sich der ManUtd-Star auf Instagram. «Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und – falls es möglich ist – den Fan zum Besuch eines Spiels in Old Trafford einladen», teilte der Portugiese mit. Er sehe seine Geste der Entschuldigung als «Zeichen von Fair Play und Sportsgeist». Die Gemüter haben sich aber trotz dieser Entschuldigung nicht beruhigt. So erhebt jetzt die Mutter des Fans schwere Vorwürfe.

«Ich bin schockiert»

Ihr Sohn, der Autist sei, so die Mutter, sei völlig geschockt gewesen. «Es war sein erstes Spiel im Stadion. Er ist wirklich verärgert darüber und er will nie wieder zu einer Partie gehen.» Sie hätten so einen brillanten Tag gehabt, aber «Cristiano Ronaldo hat uns den Tag komplett ruiniert.» Auf Social Media legt die Mutter nach. Dazu schreibt sie: «Ich bin schockiert, wie ein professioneller Fußballer ein Kind so angreifen kann.» Ronaldo sei selbst Vater. «Wie würde er reagieren, wenn man sowas seinem Kind antun würde», so die wütende Mutter weiter.