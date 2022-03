«So verdammt nervig» : Rooney packt über Ronaldo aus

United-Ikone Wayne Rooney zieht bei einem Event über seine Ex-Kollegen her. Auch Superstar Cristiano Ronaldo bekommt sein Fett ab.

Inzwischen ist Wayne Rooney im Ruhestand, als Trainer von Derby County aktiv. Als Spieler schoss er sich mit 253 Toren und 146 Assists in 559 Pflichtspielen in die Herzen der Fans von Manchester United.

Ronaldo «verdammt nervig»

Rooney zieht dabei über seine ehemaligen Mitspieler her. So sagt er über Superstar Cristiano Ronaldo: «Cristiano war so gut und gleichzeitig verdammt nervig.»

Nach den Stationen Real Madrid und Juventus Turin kehrte der Portugiese im vergangenen Sommer ins Old Trafford zurück. Rooney dazu: «Er ist wahrscheinlich nicht mehr so gut, aber wahrscheinlich genauso nervig.»

Ferdinand «arrogant»

Tevez «murmelt nur»

Bei den Besuchern des Dinners kommen diese launigen Anekdoten gut an. Bei seinen ehemaligen Mitspielern womöglich weniger. Was er an Ronaldo denn so nervig findet, führt Rooney nicht aus.