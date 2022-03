Gegen Brasilien : Rooneys satter Schuss ins Lattenkreuz

Wayne Rooney beweist ein weiteres Mal, wie wichtig er für das englische Nationalteam ist. Im Testspiel gegen Brasilien versenkt er zum 36. Mal den Ball für die «Three Lions» im gegnerischen Tor.

Das Spiel bot einige sehenswerte Szenen. Besonders der Treffer von Wayne Rooney zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für England stach hervor. Der Stürmer zog in der 79. Minute von der linken Seite in die Mitte und setzte wenig hinter der Strafraumgrenze zum Schuss in die weite, obere Ecke an. Der Sonntagsschuss flog in einem schönen Bogen über Brasiliens Goalie Júlio César hinweg ins Lattenkreuz. Es war das 36. Tor für Rooney im englischen Nationaltrikot.