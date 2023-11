Rosenkrieg: So hat Piqué die Trennung von Shakira «überlebt»

Die Kolumbianerin zog dabei in mehreren Songs über ihren Ex her. «Du hast einen Ferrari mit einem Twingo getauscht», lästerte sie etwa im Lied «Out of your League» über Piqués neue Freundin, Clara Chia Martí (24). Mit ihr hatte Piqué Shakira betrogen. In einem Interview erzählte die Kolumbianerin, dass sie von Piqués Affäre erfuhr, als ihr Vater auf der Intensivstation lag. Der Ex-Fußballer hingegen hat bisher mehrheitlich zum Streit geschwiegen – bis jetzt.