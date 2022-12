Auftritt bei Silbereisen: Ross Anthony verschluckt sich im TV am Kunstschnee

Mit Stargästen wie Roland Kaiser (70), Matthias Reim (65), Vicky Leandros (70), Thomas Anders (59) und DJ Ötzi (51) läutete Florian Silbereisen (41) am Freitagabend die Vorweihnachtszeit ein. Auch Entertainer Ross Anthony war zu Gast in der Show «Adventsfest der 100.000 Lichter» und sang den Song «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!». Dabei passierte dem 48-Jährige ein kleines Malheur mit der Bühnendekoration.