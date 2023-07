Eineiige Zwillinge: Ross trainierte 40 Minuten, Hugo 20 – drei Monate später staunen sie

The Turner Twins

Da sie als eineiige Zwillinge genetisch identisch sind, sich jeden Tag gleich ernähren und einen ähnlichen Lebensstil führen, eignen sich die Turner-Twins optimal für solche Vergleiche: Während Ross über drei Monate täglich 40 Minuten Sport trieb, trainierte sein Bruder Hugo nur halb so lange.

In jeder Sitzung absolvierten die Zwillinge gemeinsam ein 20-minütiges Training, das aus vier Übungen und Gewichteheben bestand. Wenn Hugo mit seiner Einheit fertig war, wiederholte Ross das komplette Training. In der Regel trainierten sie zwei oder drei Tage hintereinander, bevor sie sich einen Ruhetag gönnten. Am Ende des Experiments wurden Kraft, Ausdauer, Gewicht und Körperbau verglichen.