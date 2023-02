Italien: Rossella starb nach Party im Sushi-Restaurant – Ergebnis der Autopsie liegt vor

Das Sushi-Restaurant in Neapel liegt im Viertel Fuorigrotta. Die Besitzer sind Chinesen, die sich in den vergangenen Jahren auf Sushi spezialisiert haben, nachdem das Gericht immer mehr in Mode kam.

Rossella Di F. starb am 9. Februar, am Tag ihres 40. Geburtstags. Die Italienerin hatte Sushi in einem Restaurant in Neapel gegessen. Im Bild: Das Opfer (links) mit seiner Schwester Ines.

Der Fall scheint geklärt: Rossella Di F. ist an den Folgen einer massiven Hirnblutung gestorben. Das gab am Donnerstag die Staatsanwaltschaft von Neapel bekannt, nachdem die Ergebnisse der angeordneten Autopsie vorlagen. Di F. war letzten Donnerstag – am Tag ihres 40. Geburtstags – in ihrem Haus nach starken Kopfschmerzen und Erbrechen leblos zusammengebrochen. Weil sie am Mittag Sushi in einem Restaurant im Stadtteil Fuorigrotta gegessen hatte, vermuteten die Familie sowie die Behörden, dass Di F. eine Lebensmittelvergiftung erlitten hatte.