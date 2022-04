Luxemburg : Rote Panda-Dame verlässt Bettemburg endgültig

BETTEMBURG – Die am 13. Juni geborenen Roten Panda Weibchen, Nila und Rani, sind die Stars des «Parc Merveilleux» im Süden des Großherzogtums gewesen. Jedoch findet diese Ära bald ein Ende.

Während Rani vorerst in ihrem Gehege in Bettemburg bleibt, muss Nilas Schwester «bald nach Schwerin in Norddeutschland umziehen. Allerdings ist der Zeitpunkt noch nicht bekannt». Die Elterntiere Nishu und Reva «wurden vom 1. Dezember bis zum 1. März, also während der Paarungszeit, getrennt, da sie vom EU-Koordinator keine Erlaubnis zur Fortpflanzung in diesem Jahr erhalten hatten», erklärt der Tierarzt abschließend.