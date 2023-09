Rotterdam: Student erschießt Frau (39), Mädchen (14) und Dozent (46)

Bei zwei Angriffen mit einer Schusswaffe in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Ein Mensch wurde schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der 32 Jahre alte mutmaßliche Täter, Student der Erasmus-Universität, wurde festgenommen. Es handelte sich um eine «gezielte Aktion», doch das Motiv sei unklar.

Der Mann soll nach Angaben der Polizei zunächst in einer Wohnung eine 39 Jahre alte Frau erschossen haben. Ihre 14 Jahre Tochter sei schwer verletzt worden, sie erlag ihren Verletzungen später im Krankenhaus. Später habe der Verdächtige in der Uniklinik einen 46 Jahre alten Dozenten erschossen. Bei den Opfern im Haus soll es sich um Nachbarn des 32-Jährigen handeln. Ob der Student vom getöteten Lehrer unterrichtet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Spezialeinheiten der Polizei hatten das Erasmus-Krankenhaus gestürmt, in dem sich der Bewaffnete verschanzt hatte. Auf Bildern vom Tatort war zu sehen, wie Menschen aus dem Krankenhaus strömten, während Polizisten in Schutzkleidung in die Klinik liefen. Krankenhausangestellte in weißen Kitteln brachten Patienten mit Tragen und Rollstühlen in Sicherheit.