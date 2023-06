Gegen Malta: «Rout Léiwen» bereiten sich auf EM-Qualifikation vor

Diese Woche sind einige junge Spieler in den Kader aufgenommen worden.

Die «Rout Léiwen» stehen vor einem ungewöhnlichen Start in die neue Saison. Heute Abend um 20.15 Uhr steht eine neu zusammengestellte Mannschaft gegen Malta auf dem Rasen des Luxemburger Stadions. Vincent Thill, Anthony Moris, Enes Mahmutovic, Marvin Martins, Danel Sinani und Mica Pinto sind aufgrund von Verletzungen oder verspätetem Saisonende ihrer Vereine nicht mit von der Partie.

Daher muss Trainer Luc Holtz auf einige der vielen jungen Spieler zurückgreifen, die er angesichts der bevorstehenden Qualifikationsspiele für die EM 2024 gegen Lichtenstein am 17. Juni und Bosnien und Herzegowina am 20. Juni aufgestellt hat. «Ein gutes Spiel, um junge Spieler an den Start zu bringen. Für diejenigen mit weniger Spielzeit im Verein, eine gute Möglichkeit, individuelle und kollektive Abläufe zu entwickeln», meint Holz.