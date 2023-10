Roud Léiwen: «Druck darf uns nicht beeinflussen»

Was wird Ihrer Meinung nach der Schlüssel sein, um dieses Spiel zu gewinnen?

Wir wissen, was auf uns zukommt. Island ist eine körperbetonte, physisch starke Mannschaft. Es ist auch nicht Neues, dass es schwer es ist, in Island zu spielen. Das sind ganz andere Bedingungen als bei uns. Wir reisen aus einem Land mit gefühlt 25 Grad an in ein Land, dass sich gerade so über dem Gefrierpunkt befindet und wo es schneit. Das sind Faktoren, die man nicht unterschätzen darf. Ich glaube wir müssen daran anknüpfen, was wir im Hinspiel gezeigt haben. (3:1-Sieg Luxemburgs am 8. September / Anm. d. Red.) Wenn wir das schaffen, bin ich überzeugt, dass es auch diesmal wieder klappen kann.