EM-Qualifikation 2024: «Rout Léiwen» fliegen ohne Rodrigues und Thill nach Bosnien-Herzegowina

Wie L'essentiel bereits am Sonntag geahnt hat, sind Gerson Rodrigues und Vincent Thill am heutigen Morgen nicht mit ihren Mannschaftskollegen ins Flugzeug Richtung Bosnien-Herzegowina gestiegen, wo sich die «Rout Léiwen» am Dienstag ihrem vierten Spiel der EM-Qualifikation für 2024 stellen.