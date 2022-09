Luxemburg verspielt Überraschung gegen die Türkei

Revanche missglückt! Nach der 0:2-Heimpleite im Juni dieses Jahres sah es am Donnerstagabend im Basaksehir Fatih Terim Stadion zwar phasenweise so aus, als könnten die «Roud Léiwen» die Gastgeber richtig ärgern, am Ende reichte es jedoch nur für ein 3:3-Unentschieden – trotz dreimaliger Führung.

Bereits in der 8. Minute sorgte Marvin Martins für die erste Luxemburger Führung des Spiels, nachdem ihm der Gegner den Ball zum Einschieben vor die Füße legte. Diese hielt allerdings nur weitere acht Minuten. Den nach einem Foul von Maxime Chanot fälligen Elfmeter verwandelte Cengiz Ünder (1:1). In der 37. Minute war es dann Danel Sinani, der die «Léiwen» erneut in Führung brachte. Doch zwei Minuten später hieß der Unglücksrabe erneut Maxime Chanot, der per Eigentor für den zweiten türkischen Ausgleichstreffer des Abends sorgte.