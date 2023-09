Royals: Messi und Co. bringen Prinz Harry zum Strahlen

Am Konzert von Beyoncé sah das ganz anders aus: Prinz Harry stand mit den Händen in den Hosentaschen vergraben da, während Herzogin Meghan (hinten links) offensichtlich eine gute Zeit hatte.

Das erste Gastspiel von Lionel Messi mit Inter Miami in Los Angeles zog hohen Besuch an. Prinz Harry war am Sonntag zu Gast bei der Ligapartie des Los Angeles FC (LAFC) gegen das Team des argentinischen Superstars. Harry feuerte die Heimmannschaft auf der Tribüne an, er hatte laut Medienberichten zeitweise einen Schal des LAFC in der Hand. Die royale Unterstützung half allerdings nicht. Messis Inter Miami gewann mit 3:1, auch wenn der Argentinier kein Tor beisteuerte. Nach dem Spiel besuchte Harry den Weltmeister angeblich in der Kabine.