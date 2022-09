1 / 5 Einen Tag nach der Prozession geht das Leben einiger Mitglieder der Königsfamilie in der Trauerzeit direkt weiter. AFP So reisen Prinzessin Anne und ihr Mann, Vizeadmiral Timothy Laurence, für einige Termine nach Schottland. via REUTERS William und Kate, der Prinz und die Prinzessin von Wales, sollen nach Sandringham aufbrechen, um sich das Blumenmeer vor dem royalen Anwesen anzusehen. Getty Images

Eine Woche ist es nun her, dass Königin Elizabeth II. ihren letzten Atemzug machte und friedlich im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral verstarb. Nach einer langen Reise von Schottland bis nach London liegt der Sarg nach einer feierlichen Prozession Mitte Woche nun vier Tage in der Westminster Hall aufgebahrt. Ruhe bedeutet dies für ihre Familienmitglieder jedoch nicht, denn auch in den kommenden Tagen absolvieren die Royals zu Ehren der Queen zahlreiche Termine.

Prinz William und Prinzessin Kate reisen nach Sandringham

Am Donnerstag werden der Prinz und die Prinzessin von Wales nach Norfolk reisen. Wie bereits am Samstag vor Schloss Windsor wird sich das Paar die Blumen vor dem königlichen Anwesen Sandringham ansehen, die Trauernde für Queen Elizabeth im Laufe der Woche niedergelegt haben. Am Mittwoch nahmen Kate und William noch an der Prozession durch die Londoner Innenstadt teil.

Prinz Edward und Gräfin Sophie reisen nach Manchester

Der Earl und die Countess von Wessex brechen am Donnerstag nach Manchester auf, wo sie sich für die verstorbene Königin in das Kondolenzbuch der Zentralbibliothek eintragen werden. Zudem werden sich der jüngste Sohn von Queen Elizabeth und Sophie die floralen Ehrungen auf dem St. Ann’s Square ansehen und Freiwillige treffen, bevor sie die Kathedrale in Manchester besuchen, um eine Kerze für Edwards Mutter anzuzünden.

Prinzessin Anne reist zurück nach Schottland

Zusammen mit ihrem Ehemann Timothy Laurence wird Prinzessin Anne in Glasgow mit Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen zusammenkommen, deren Schirmherrin ihre verstorbene Mutter war. Im Anschluss besucht die einzige Tochter von Queen Elizabeth die Satinwood-Suite, wo sie Bürgerinnen und Bürger trifft, die sich in das Kondolenzbuch zum Gedenken an die Monarchin eintragen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan bleiben in Windsor

Da sie keine arbeitenden Royals mehr sind, werden sich Harry und Meghan vermutlich den Tag freinehmen und ihn in ihrem britischen Anwesen Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor verbringen. Zumal der Herzog von Sussex am 15. September seinen 38. Geburtstag feiert. Aufgrund der derzeitigen Umstände und dem Verlust seiner Großmutter wird Harry aber vermutlich nicht in Feierlaune sein.

König Charles gönnt sich eine Auszeit