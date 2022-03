Dschungelcamp : RTL ließ für Show Topfpflanzen züchten

Nach dem Finale der diesjährigen Staffel von «Ich bin ein Star, holt mich hier raus», wurden nun entlarvende Details bekannt.

Dass in der RTL-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» nicht immer alles so ist, wie es den Zuschauern vermittelt wird, wurde bereits in den Vorjahren bekannt, als die Sendung noch in Australien aufgenommen wurde. In Südafrika, wo sich der RTL-Dschungel seit diesem Jahr befindet, scheint die Produktionsfirma allerdings den Vogel abgeschossen zu haben, wie «Bild» nun aufdeckte.