«Im Bett mit mir» : RTL-Moderatorin verkauft sich für 299 Euro

Wer einmal mit Helena Fürst ins Bett gehen möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu: Die 43-Jährige bietet sich auf Facebook zum Verkauf an.

Die deutsche Moderatorin Helena Fürst machte mit einem ungewöhnlichen Angebot auf sich aufmerksam. Am Samstagabend schrieb sie auf Facebook: «Im Bett mit mir, kommenden Mittwoch den 30.08.17 exclusives Meet and Greet für vier Personen. Wir schauen zusammen gemütlich im Bett in meinem Hotelzimmer (in Hessen) die Folge Sommerhaus der Stars zusammen.» In der genannten RTL-Sendung ist Fürst derzeit zu sehen.