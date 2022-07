Kongo-Konflikt : Ruanda und Kongo wollen über Konflikt verhandeln

Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi und sein ruandischer Kollege Paul Kagame wollen in Angola über den bewaffneten Konflikt im Osten des Kongos verhandeln.

Anwohner im Goma bevölkern die Straßen, während sie einem Krankenwagen folgen, der die Leiche eines kongolesischen Soldaten transportiert. Nach Angaben des ruandischen Militärs überquerte ein kongolesischer Soldat die Grenze und begann, auf ruandische Sicherheitskräfte und Zivilisten zu schießen, bevor er am Freitagmorgen (17.06.2022) erschossen wurde. Dies ist die jüngste Eskalation infolge der Spannungen zwischen den Ländern. Moses Sawasawa/AP/dpa

Der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi und sein ruandischer Kollege Paul Kagame wollen in Angola über den bewaffneten Konflikt im Osten des Kongos verhandeln. Bei den Gesprächen am Mittwoch solle es um die bilateralen Beziehungen und die «Aggression Ruandas im Kongo» gehen, sagte der kongolesische Regierungssprecher Patrick Muyaya am Dienstag der Nachrichtenagentur AP. Es sei offensichtlich, dass Ruanda die Rebellengruppe M23 im Kongo unterstütze.

Die M23 besteht aus Kämpfern, die zur Volksgruppe der Tutsi gehören und der Regierung der Demokratischen Republik Kongo vorwerfen, sich nicht an Zusagen zur Integration von Tutsi-Kämpfern in die Armee zu halten. Im Juni eroberte sie die Stadt Bunagana an der Grenze zu Uganda.

Ruanda bestreitet, die Gruppe zu unterstützen – trotz gegenteiliger Berichte von Beobachtern, UN-Experten und anderen. Präsident Kagame warf der kongolesischen Regierung am Montag vor, sie unterstütze eine andere Rebellengruppe namens FDLR, zu der Kämpfer gehörten, die 1994 am Völkermord an Tutsi in Ruanda beteiligt gewesen seien. Das wiederum wies Muyaya zurück.

Die Afrikanische Union hat Angola gebeten, in dem Konflikt zu vermitteln. Die Regionalorganisation Ostafrikanische Gemeinschaft ist dabei, eine Friedenstruppe für Ostkongo aufzustellen, die Rebellen dort entwaffnen soll. Wann sie stationiert wird, war noch unklar.