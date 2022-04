Traditionelles Rennen : Ruderer aus Oxford gewinnen 167. Rennen gegen Cambridge

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gelang den ruderern aus Oxford in diesem Jahr der insgesamt 81. Erfolg – beim 167. Rennen.

Bei den Frauen setzten sich zuvor die Ruderinnen aus Cambridge in Streckenrekordzeit von 18:22 Minuten klar durch. Nach dem fünften Sieg in Folge heißt es in der Gesamtbilanz gegen Oxford nun 46:30 für Cambridge.