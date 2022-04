Gesundheitsbericht von Exil-Russen : Rücken, Krebs, Corona – wie krank ist Wladimir Putin wirklich?

Wladimir Putin gibt sich gerne als unverwüstlicher Haudegen. Doch eine von russischen Exiljournalisten durchgeführte Recherche zeigt, dass der 69-Jährige offenbar an allerlei Beschwerden und Krankheiten herumlaboriert.

via REUTERS

Nun haben exilierte russische Journalistinnen und Journalisten der Plattform Projekt Media in aufwendigen Recherchen ein Gesundheitsbild von Wladimir Putin zusammengestellt, welches ein gänzlich anderes Bild vermittelt. In der Einleitung heißt es, der Kreml-Machthaber, der seit 23 Jahren am Ruder ist, habe neben der Geopolitik ein weiteres Gebiet, das ihn mindestens ebenso beschäftige – seine Gesundheit.