Luxemburg: Rückführung des IS-Anhängers Steve Duarte «nicht vorgesehen»

LUXEMBURG – Während Frankreich im Juli eine große Zahl französischer IS-Kämpfer rückgeführt hat, stellt sich hierzulande die Frage, was mit Steve Duarte passiert. Der 30-Jährige ist derzeit in kurdischer Gefangenschaft in Syrien.

Steve Duarte ist derzeit im Gefängnis von Ghwayran in der syrischen Provinzhauptstadt Hassake festgehalten. rudaw.net

Per Massenrückführung hat Frankreich Anfang Juli Dschihadisten zurückgeholt, die im Nordosten Syriens gefangen gehalten worden worden. Insgesamt 16 Dschihadistinnen und 35 Minderjährige wurden dabei nach Frankreich gebracht.

Fast zehn Jahre nachdem Tausende westlicher Kämpfer zu den Reihen des Islamischen Staates (IS) gestoßen sind, ist der Rechtsstatus dieser Personen in Europa ein heikles Thema. In Luxemburg gilt nach wie vor der Grundsatz «von Fall zu Fall». Hierzulande betrifft das Steve Duarte aus Meispelt. Er wird beschuldigt, als IS-Anhänger Gewalttaten begangen zu haben. Auf einem Propagandavideo war er bei einer Hinrichtung zu sehen. Festgehalten wird er im syrischen Ghwayran-Gefängnis in Hassaké.

Der Mann in dem IS-Video soll Steve Duarte sein.

Anfang des Jahres geriet die Haftanstalt in die Schlagzeilen, als es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen kurdischen Kräften und dem IS kam, der Tausende islamistische Gefangene freilassen wollte. Mindestens 200 Menschen sollen bei der Erstürmung ums Leben gekommen sein, darunter mehrere Minderjährige, die die Terroristen als menschliche Schutzschilde benutzt haben sollen. Laut Informationen des luxemburgischen Außenministeriums ist der 35-jährige Duarte noch am Leben und wird von den Kurden, die das Gefängnis wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben, festgehalten.

Untersuchung «im Gange»

«Uns sind keine Informationen zugegangen, die etwas anderes vermuten lassen (...) Die Situation ist komplex. Er ist ein Gefangener der Demokratischen Kräfte Syriens», so das Ministerium. Eine Rückführung nach Luxemburg sei «nicht vorgesehen». Zumal Steve Duarte, ein radikalisierter Ex-Rapper, 2014 in den Dschihad nach Syrien gezogen, kein Luxemburgischer Staatsbürger ist. «Er ist in Luxemburg aufgewachsen, aber er ist ein portugiesischer Staatsbürger (...) Das heißt nicht, dass uns das Thema nicht beschäftigt», kommentierte Minister Jean Asselborn 2019 in einem L'essentiel-Interview die Situation. Über mögliche Gespräche zwischen Luxemburg und Portugal über den Fall Duarte ist bisher nichts durchgesickert.

Duarte hatte unter dem Pseudonym «Pollo» ein Rap-Album rausgebracht.

Bei seiner jüngsten Reise in den Irak, wo Teile des Landes vor ein paar Jahre vom IS besetzt worden waren, kam der Fall öffentlich nicht zur Sprache. «Es handelt sich um eine gerichtliche und nicht um eine politische Angelegenheit», so Asselborn vor drei Jahren. Bei der luxemburgischen Justiz nachgefragt, gibt diese an, «den Fall weiterhin genau zu verfolgen». Eine Untersuchung sei noch «im Gange», so die Staatsanwaltschaft.