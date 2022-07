Luxemburg/Belgien : Rückkehr der Baustelle zwischen Rodingen und Athus

RODINGEN/ATHUS – Für Pendler wird es wieder ungemütlich: Die Avenue de l'Europe in Belgien und an der luxemburgischen Grenze wird ab Montag für den kompletten August für den Verkehr gesperrt.

Ab dem morgigen Montag herrscht wohl wieder Verkehrs-Chaos am Dreiländereck zwischen Belgien, Frankreich und Luxemburg. Ab Mitternacht wird die Avenue de l'Europe bis zum 31. August vollständig für den Verkehr gesperrt. Wie auch schon zu Beginn des Jahres, werden Umleitungen für den Verkehr aus Luxemburg, Frankreich und Belgien eingerichtet: Beispielweise über die Grand-Rue in Athus auf der belgischen Seite oder über die Route de Longwy (N5) in Rodingen.