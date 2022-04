Luxemburg : Rückkehr der Maskenpflicht in Schulen gefordert

LUXEMBURG – Seit diesem Freitag ist eine Petition im Umlauf, die die Rückkehr zur Maskenpflicht und zum Testverfahren für Schüler und Lehrer im Großherzogtum fordert.

Am Freitag ging eine Petition an den Start, die die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Schulen fordert.

Die Schulen in Luxemburg haben die Maske fallen gelassen und die regelmäßigen Tests eingestellt. Eine Situation, die den luxemburgischen Antragssteller nicht beruhigt. «Das Tragen der Maske war eine der Maßnahmen, mit denen man sich selbst und andere vor einer Infektion schützen konnte», erklärt der Petent, Yves Berna. Das Testen hingegen «ermöglichte es, infizierte Schüler und Lehrer zu identifizieren und sie zu isolieren. Damit konnte man die Gesundheit aller Beteiligten schützen». Und all dies endet, obwohl «der zukünftige Verlauf der Pandemie unvorhersehbar ist», erläutert Yves Berna. «Es wäre besser, wachsam zu bleiben» und diese Maßnahmen so lange beizubehalten, bis die Inzidenzen niedrig genug sind.

Seiner Meinung nach «stieg die Zahl der infizierten Schüler nach der Abschaffung der Maskenpflicht deutlich an». Daher rief er eine Petition ins Leben, die die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Schulen, Gymnasien und anderen Bildungseinrichtungen in Luxemburg fordert. Außerdem wird in dem Gesuch die Wiedereinführung des regelmäßigen Testverfahrens von Schülern verlangt. Die Petition kann seit diesem Freitag und bis zum 9. Juni unterzeichnet werden. Sollte sie mindestens 4500 Unterschriften erhalten, wird sie öffentlich debattiert.

Wird Luxemburg das zweite Bouthan?

Insgesamt wurden am Freitag 17 Petitionen zur Unterzeichnung freigegeben. Sie betreffen verschiedene Themen, wie zum Beispiel die Erhebung von Zuschlägen auf Waren und Dienstleistungen aus Russland und Weißrussland, das Einfrieren der Preisanpassung im Baugewerbe oder die Indexierung von Stipendien. Ein Verbot des Rauchens (von Tabak) am Steuer wird ebenso vorgeschlagen, so wie ein Erlass der Mehrwertsteuer für Tierarztbesuche. Ein Referendum über den Index, angemessene Arbeitszeiten für private Busfahrer und das Ende der Sommerzeit sind ebenfalls Gegenstand einiger Petitionen.

Ein Antragsteller schlägt vor, «unsere Wälder und unsere Natur für immer unter Schutz zu stellen». Angesichts der «Immobilienkrise ist es vorstellbar, dass man die Lösung darin sehen könnte, die Wälder abzuholzen, um dort Wohnraum zu schaffen. Schützen wir uns vor diesem Szenario», schreibt Leo Benkel, der die Petition unterzeichnet hat. Er sagt auch, dass er sich von Bouthan inspirieren lässt. Ein kleines Land (das allerdings größer als Belgien ist), das lieber den Glücksindex als die Wachstumsrate berechnet. «In der Verfassung dieses Landes ist verankert, dass sein Territorium zu 60% mit Wald bedeckt sein muss – und zwar für immer. Es wäre interessant, eine ähnliche Idee für unser Land in Betracht zu ziehen».

Wie wäre es, wenn Luxemburg seine Natur nach dem Vorbild Bhutans gesetzlich schützen lassen würde?