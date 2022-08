Luxemburg: Rückkehr von kriminellen Gruppen, die aus dem Ausland agieren

«Enge Zusammenarbeit auf internationaler Ebene ist entscheidend»

Die organisierte Kriminalität betrifft auch die Schleusung von Migranten. In diesem Zusammenhang hat die luxemburgische Polizei im vergangenen Jahr Ermittlungen «in mehreren umfangreichen Fällen» weiterverfolgt. Luxemburg trägt über die Grenzschutzagentur Frontex zu den gemeinsamen Bemühungen um die Kontrolle der See- und Landaußengrenzen der Europäischen Union bei. Ein luxemburgischer Freiwilliger arbeitete im vergangenen Jahr unter anderem als «Screener» in Italien, um sicherzustellen, dass Migranten vor Beginn der internationalen Schutzverfahren gefiltert werden.

Acht luxemburgische Beamte bildeten den «rapid reaction pool», der in Krisensituationen mobilisiert werden kann. Die Flughafenpolizei war zudem an den Sitzungen des Verwaltungsrats der Frontex-Agentur beteiligt. Im weiteren Sinne hat die großherzogliche Polizei an friedenserhaltenden Maßnahmen teilgenommen: Eines ihrer Mitglieder reiste unter anderem in die Ukraine und nach Palästina.