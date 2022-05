Laut deutschen Medien : Rückkehr wohl perfekt – Lucien Favre wird neuer Gladbach-Trainer

Lucien Favre wird aller Voraussicht nach ab kommendem Sommer zum zweiten Mal Trainer von Borussia Mönchengladbach. Der Schweizer dürfte bei den Fohlen für 2 Jahre unterschreiben.

Das Trainer-Karussel in der Bundesliga dreht munter weiter. Wenige Stunden nachdem Borussia Dortmund die Trennung von Marco Rose bekannt gab, sickerte in Deutschland durch, dass die Rückkehr von Lucien Favre zu der anderen Borussia offenbar perfekt sei.

Der Schweizer Trainer soll nach Informationen der «Bild»-Zeitung zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren und schon am am Sonntag als Nachfolger von Adi Hütter vorgestellt werden . Der 64-Jährige, dessen letzte Station Borussia Dortmund war, hatte die Fohlen von 2011 bis 2015 betreut. In dieser Zeit holte er in 189 Partien im Schnitt 1,65 Punkte.