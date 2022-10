Luxemburg : Rückruf bei Delhaize – Zu viel Blausäure in Mandeln

LUXEMBURG – Delhaize ruft seine Kunden dazu auf, geschälte Bio-Mandeln in die Geschäfte zurückzubringen, da diese zu viel Blausäure enthalten.

Die Supermarktkette Delhaize warnt am Freitag vor den in den Luxemburger Filialen verkauften 250-Gramm-Packungen Bio Mandeln der Eigenmarke. Die Supermarktkette erklärte, dass die Mandeln einen zu hohen Gehalt an Blausäure aufwiesen.