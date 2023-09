Rückruf in USA: Hyundai und Kia warnen vor Brandgefahr im Motorraum

Auch die Modelle des Hyundai Santa Fe könnten in Feuer ausbrechen.

Die Autobauer Hyundai und seine kleinere Tochter Kia rufen fast 3,4 Millionen Fahrzeuge in den USA zurück. Es bestehe Brandgefahr im Motorraum der Wagen, teilten die Unternehmen mit.

Wie CNN schreibt, sollen die Besitzer im Rückruf dazu aufgefordert werden, es zu vermeiden, in oder in der Nähe von Gebäuden zu parken, da die Fahrzeuge plötzlich Feuer fangen könnten – unabhängig davon, ob sie gefahren werden oder nicht.

Die Liste der Rückrufe von Hyundai- und Kia-Fahrzeugen ist lang

Die Rückrufaktion ist nur die jüngste in einer langen und häufigen Reihe von Rückrufen von Hyundai- und Kia-Fahrzeugen, die in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen in Brand geraten sind.