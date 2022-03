«Sea Shepherd» : Rückschlag für militante Walschützer

Die japanische Walfangflotte hat einen Etappensieg errungen. Die militanten Walschützer von Sea Shepherd dürfen sich den Schiffen nur noch bis auf 500 Meter nähern.

Die Mitglieder der Tierschutzorganisation Sea Shepherd dürfen sich bis auf Weiteres japanischen Walfängern nur noch bis auf 500 Meter nähern. Das entschied ein US-Berufungsgericht am Dienstag im Rahmen einer einstweiligen Verfügung.

Das Gericht verbot der Gruppe und ihrem Anführer Paul Watson zudem, sämtliche Boote der Kläger anzugreifen und deren Sicherheit auf offener See zu gefährden. Zu den Klägern gehören das japanische Walforschungsinstitut sowie mehrere japanische Unternehmen.

Einsätze gegen Japans Walfangflotte sind ein Schwerpunkt der Organisation Sea Shepherd. Ihr Anwalt Charles Moure kündigte an, gegen das Urteil vorzugehen und bezeichnete die Verfügung in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP als «sehr enttäuschend». Die Klägerseite begrüßte den Entscheid indes.